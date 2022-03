L'Eredità, crisi di panico per Lara: la Ghigliottina finisce malissimo, il gelo di Flavio Insinna

30 marzo 2022 a

Fari puntati su L'Eredità, il quiz pre-serale condotto con clamoroso successo da Flavio Insinna su Rai 1. Fari puntati ma non per l'appello pacifista del conduttore, che qualche sera fa si è schierato contro l'aumento delle spese militari varato in Parlamento in questi drammatici giorni di guerra tra Ucraina e Russia. No, si parla di quanto accaduto in studio, ma la piccola e curiosa vicenda riguarda soltanto il quiz in sé e per sé.

E così a L'Eredità, dopo l'eliminazione di Alessio, un campione solidissimo, ecco che al suo posto è arrivata Lara, una biologa che sfoggia una enorme cultura, messa subito in luce alla sua prima puntata da protagonista. Concentratissima, seria e ferrata, di risposte ne ha sbagliate davvero pochissime.

Peccato però che poi si arrivi anche alla Ghigliottina, il gioco finale delle parole misteriose. Un gioco in cui spesso e volentieri l'emozione la fa da padrone. E il caso di Laura non fa eccezione. Lara è apparsa particolarmente agitata, al contrario di quanto avvenuto in tutto il corso della puntata. Troppa tensione, risposta sbagliata. Un pizzico stupito Insinna, "potrai riprovarci", afferma. Appuntamento alla prossima puntata.

