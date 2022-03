Le Iene, paura per l'inviato Stefano Corti: "La situazione stava degenerando". In hotel con Barù...

30 marzo 2022 a

a

a

Rissa sfiorata tra Stefano Corti e Barù. I due, l'inviato de Le Iene e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, si sono incrociati all'interno dello stesso hotel a Roma. Qui il nipote di Costantino della Gherardesca ha visto Corti e pensato subito che stesse per architettargli uno scherzo. In realtà l'inviato del programma di Italia 1 era sì lì per una "trappola", ma rivolta ad Alex Belli anche lui ex partecipante del Gf Vip. A rivelare quanto stava per accadere Chi Magazine.

"Non stuzzicate il Barù che… dorme. Dopo la finale del GF Vip, in hotel, l’inviato de Le Iene Stefano Corti si è imbattuto in Barù Gaetani. Il finalista del reality pensava che la iena avesse programmato uno scherzo contro di lui - si legge nella rubrica "Pillole di gossip" -. Per poco la situazione non è degenerata. Tutto si è risolto quando Corti ha spiegato che la vittima era Alex Belli".

Durante la trasmissione di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Barù si è legato a Jessica Selassié. Ma se la vincitrice ha sperato in qualcosa di più, lo stesso non si può dire del nobile. Barù a Verissimo ha subito chiarito le cose: Lei è fantastica, è una di quelle donne che fanno ridere, intelligente, è una persona bella, vera e pulita. C’è una grande amicizia. Non si poteva fare nulla e poi non volevo fare nulla. Dei piccoli bacini, ma niente di più".

