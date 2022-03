Che tempo che fa, burla della Littizzetto: "Code sulla A26". Il mattino dopo, inferno in autostrada: in Liguria...

21 marzo 2022 a

Se parla Luciana Littizzetto, fate gli scongiuri. Ma procediamo con ordine, riavvolgere il nastro fino a ieri sera, domenica 20 marzo, quando su Rai 3 è andata in onda la consueta puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio all'interno del quale la comica torinese si spende nel suo monologo.

Bene, il punto è che durante il suo intervento, la Littizzetto ha affermato quanto segue: "Caos autostrade lunga coda sulla A26, incerti i tempi di percorrenza, Autostrade per l’Italia consiglia Comprate casa a Masone". Trattavasi, va da sé, di una burla, di uno scherzo, di una "puntura" a società Autostrade per le lunghe code in cui spesso gli automobilisti incappano (nonché di una gag sulle cattive notizie rilanciate dai media senza soluzione di continuità).

Peccato che Luciana Littizzetto si sia rivelata spaventosamente profetica. Nella mattinata di oggi, lunedì 21 marzo, sull'A26, intorno alle 7 del mattino, c'erano la bellezza di 16 chilometri di coda. Insomma, l'inferno. Ma in questo caso era tutto vero. La ragione la spiegava Autostrade per l'Italia sul suo sito: un cavo penzolante nella galleria Risso. L'inconveniente è stato rimosso in tempi anche piuttosto stretti, ma nel frattempo si è creata una coda di 16 chilometri verso la Liguria. Già, il lunedì mattina il traffico tocca i picchi della settimana a causa del movimento dei pendolari. Insomma grandi disagi e attese infinite. Proprio come preconizzato dalla Littizzetto soltanto qualche ora prima.

