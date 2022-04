Antonella Clerici, vampate di calore in diretta: imbarazzo in studio, lei gela tutti

01 aprile 2022 a

Vampate di calore per Antonella Clerici. La conduttrice di Rai 1, durante la puntata di venerdì 1 aprile di È sempre mezzogiorno, ha iniziato a soffrire il caldo. "È colpa della primavera" ha provato a sdrammatizzare Cristina Lunardini, mentre Lorenzo Biagiarelli ha commentato: "Secondo me è l’umidità". Ma il siparietto non è finito qui, con il fidanzato di Selvaggia Lucarelli che rincara la dose: "A me gli scaldoni vengono dopo aver mangiato la peperonata". Immediata la replica della conduttrice: "La ragione per cui vengono a me è un’altra".

Una battuta che la Clerici riferisce con tanto di ventaglio alla mano. Proprio la conduttrice è in lizza come miglior conduttrice di un format televisivo. Insieme a lei anche lo chef pluristellato scozzese Gordon Ramsay, l’attore americano Jimmy Fallon e Bradley Walsh, ex calciatore britannico prestato alla televisione. E ancora: Stacey Solomon, cantante e personaggio tv anch’essa britannica, e Joko Winterscheidt, conduttore televisivo, produttore e attore tedesco.

"Sono felicissima – ha detto la conduttrice su Instagram – di essere tra i finalisti come host di un programma che è allegria, leggerezza e che tiene compagnia alle persone. È un programma che rientra nel mio spirito, divertente e divertito, in cui c’è il senso dello spettacolo, del gioco ma anche della riflessione: quello del pranzo è un momento in cui coesistono tutte queste cose insieme. È un programma davvero unico come colori, come spensieratezza, come sentimenti: in un momento come questo secondo me è il programma giusto".

