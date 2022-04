L'Eredità, Flavio Insinna: "Vestito da scimmia per le strade di Kiev", il ricordo straziante e le lacrime

03 aprile 2022 a

Tutta la commozione di Flavio Insinna. Siamo a L'Eredità, alla puntata speciale in onda su Rai 1 sabato 2 aprile, la puntata con i super-campionissimi dedicata alla raccolta fondi per l'emergenza in Ucraina.

Ad un certo punto in studio ecco Francesco Gabbani, e proprio approfittando della sua presenza, Insinna ha voluto condividere un ricordo toccante, poiché legato all'Eruovision Song Contest 2017, che si era tenuto a Kiev e dove Gabbani si era esibito dopo aver visto il Festival di Sanremo con Occidentali's karma. E Insinna era il commentatore per l'Italia dell'evento.

"Per quella sera mi ero comprato un vestito da scimmia, andando in giro per Kiev ricordo che la gente per strada sorrideva vedendomi... La vita dovrebbe essere così", ha commentato Insinna faticando a trattenere le lacrime. Commossi alcuni dei suoi ospiti, tra cui orietta Berti. "Questa guerra è folle, come tutte le guerre d'altronde", ha aggiunto Insinna. Gabbani, emozionato, da par suo ha affermato: "Ho un bellissimo ricordo di quella sera a Kiev".

