Striscia la Notizia, la gaffe di Lucia Annunziata: "È lei che...?", cala il gelo col vicesindaco di Mariupol

Le gaffe di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più con Sergey Orlov, vicesindaco di Mariupol, non sono passate inosservate. Striscia la Notizia ci ha confezionato un servizio ad hoc con la voce di Gerry Scotti a fare ironia sugli scivoloni della giornalista di Rai3. “Abbiamo scoperto che la sua famiglia si è rifugiata in Italia, lei ha due figlie e una moglie, no?”, la domanda della Annunziata.

“No, non riguarda me - ha risposto il vicesindaco con un po’ di imbarazzo - mia moglie e i miei figli sono in Ucraina, mentre i miei genitori non hanno dato informazioni ma so che sono vivi e che sono anche loro in Ucraina”. “Va bene, abbiamo avuto un’informazione sbagliata”, ha chiosato la Annunziata. La quale poi, al momento dei saluti, è incappata in un’espressione un po’ infelice: “Sindaco, grazie moltissime e buona continuazione, se è quello che si può dire”.

“Ma come - ha esclamato Gerry Scotti - parla con un vicesindaco di una città assediata e quasi rasa al suolo e lo saluta in questo discutibile modo? Per fortuna alla Annunziata concedono solo una ‘mezz’ora in più’, sennò chissà cosa potrebbe uscire dalla sua bocca”. Al di là delle gaffe, l’intervista della Annunziata al vicesindaco di Mariupol è stata piuttosto sentita: “Eravamo la più grande città industriale ucraina sud orientale, ora abbiamo 40mila cittadini che sono stati deportati dai russi”.

