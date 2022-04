Belve, Elettra Lamborghini e l'intervista bloccata: "Le domande politiche e le sue risposte", il caso in Rai

06 aprile 2022 a

Francesca Fagnani ha conquistato tutti col suo Belve, il programma in onda in seconda serata su Rai 2. Una trasmissione nella quale la conduttrice spesso punzecchia e rivolge domande scomode ai suoi ospiti. Di recente la Fagnani si è fatta delle domande e si è data delle risposte sul settimanale Chi. Una sorta di autointervista, nella quale la conduttrice ha svelato dei retroscena inediti su Belve. Uno riguarda Elettra Lamborghini che, come è noto, ha deciso di bloccare la sua intervista, mai andata in onda.

Parlando della cosa più assurda avvenuta nell'ultima edizione del programma, la Fagnani non ha avuto dubbi: "Dopo la registrazione, una persona dello staff di Elettra Lamborghini mi ha telefonato per dirmi che Elettra non aveva gradito le domande politiche che le avevo rivolto”. La questione, però, ha colto la giornalista di sorpresa perché nel corso del colloquio non sarebbe stata affrontata nessuna questione politica, stando alla versione della conduttrice.

"Peccato però che non solo non le avevo posto alcuna domanda di politica, ma non mi aveva nemmeno sfiorato lontanamente l’idea di farlo - ha sottolineato la Fagnani -. Sarebbe stato come chiedere a Paola Taverna come se la cavasse con il twerking“. La giornalista, alla fine, si dice ancora ignara dei motivi che hanno portato la Lamborghini a stoppare tutto: "A questo punto immagino l'abbia fatto perché non le piacessero le sue risposte, visto che sulle domande fa un po’ di confusione”.

