Domenica in, Mara Venier trasloca: terremoto (senza precedenti) nei palinsesti di Rai1

Domenica In trasloca al… venerdì. Tutto vero, la Rai ha deciso di mandare in onda una puntata speciale il prossimo 27 maggio, che è appunto un venerdì. Un modo per celebrare in prima serata l’ennesima edizione di successo condotta da Mara Venier, che ha consentito a Rai1 di vincere costantemente per tutta la stagione la battaglia degli ascolti contro i rivali di Mediaset.

Tra l’altro l’azienda di Cologno Monzese ha aumentato il livello di competizione rinunciando alla domenica monopolizzata dalla d’Urso e chiedendo un sacrificio sia a Maria De Filippi che a Silvia Toffanin: in questo modo Canale 5 si è difesa benissimo, ma Domenica In è sempre stato granitico dal punto di vista degli ascolti. Nel frattempo la Venier si sta preparando a un’altra puntata importante, soprattutto per un ospite in particolare che è di livello assoluto, anche perché non frequenta spesso i salotti televisivi. Anzi, quasi per nulla: si tratta di Jovanotti, al quale verrà riservato ampio spazio nel corso della prossima puntata di Domenica In.

Jovanotti ha fatto un’incursione a sorpresa anche al Festival di Sanremo 2022, condotto dall’amico Amadeus, e adesso sarà ospite della Venier per ripercorrere la sua lunga carriera artistica e per presentare l’ultimo singolo “I love you baby”, incluso nel suo nuovo progetto discografico intitolato “Mediterraneo”. Top secret per ora il programma della puntata speciale che andrà in onda venerdì 27 maggio, ma è facile pensare che la Rai e la Venier faranno le cose in grande.

