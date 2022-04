Striscia la notizia, Ursula Von der Leyen in bikini: "Uno schianto"

12 aprile 2022 a

Una inedita, strepitosa Ursula Von der Leyen in bikini. A Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, dedicano uno spazio alle segnalazioni dei telespettatori. Nella rubrica "Visti da voi", gli occhi e le orecchie lunghe dei fan di Striscia hanno colto una gaffe di un giornalista di Rainews24, che in rassegna stampa confonde il nome della presidente della Commissione Ue, tedesca, con la omonima Ursula Andress, indimenticabile star svedese del cinema (e di alcune commedie piccanti italiane anni 70). E Gerry Scotti e la regia di Striscia ne approfittano, mandando in onda le immagini (ormai mitologiche) della Andress versione Bond girl in costume in 007 Licenza di uccidere.

Una Venere di Botticelli in salsa spystory, insomma. "Ah forse c'è una nuova presidente che noi non conoscevamo, ammazza che schianto!", si complimenta Scotti. E così, alla foto istituzionale della Von der Leyen in tailleur ("Forse eravamo ingannati dal banchetto", ironizza Gerry), si sostituisce il fotomontaggio con il fisico della Andress e il volto dell'altra Ursula. "Un corpo diplomatico così, non si era mai visto", conclude Scotti. Come dargli torto?

