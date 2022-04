Striscia la notizia, Michelle Hunziker si presenta così: top bianco aderente e cortissimo... Si vede tutto

13 aprile 2022 a

a

a

Michelle Hunziker si è presentata a Striscia la notizia, su Canale 5, nella puntata del 13 aprile, con un look da far girare la testa. La conduttrice svizzera, infatti, indossava un micro top bianco e cortissimo che non lasciava spazio all'immaginazione, portato sopra a un pantalone largo e bianco pure quello e tacchi a spillo.

Una mise che non poteva lasciare indifferente Gerry Scotti che le ha subito fatto i complimenti. "Meravigliosa, questo è un abito bellissimo, lo fanno da uomo?". E ancora: "Tu sei la stella più luminosa dell'universo televisivo".

Qui il video introduttivo di Striscia la notizia

Valeria Marini sott'acqua? Il costume se ne va: fuori tutto, le foto da censura del lato B | Guarda

La coppia ha poi introdotto la puntata del tg satirico di Antonio Ricci con la consueta ironia e sulle note di Adriano Celentano.

Alessia Marcuzzi a 16 anni, irriconoscibile: bikini e "al naturale", una foto pazzesca | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.