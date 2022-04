Bianca Guaccero, promozione su Rai1, addio "Detto fatto", voci clamorose

15 aprile 2022 a

Sarebbe ormai certo l’abbandono di Bianca Guaccero a Detto Fatto. Quale sarà quindi il nuovo ruolo per lei in casa Rai?

Esisterebbero diversi rumors sul futuro della conduttrice all’interno del palinsesto. Il settimanale Oggi ha spifferato una possibile sostituta della Guaccero al comando di Detto Fatto. Ma pare che gli autori della Rai abbiano già altri piani per lei. È Dagospia a svelare le ultime indiscrezioni: la Guaccero probabilmente condurrà un programma estivo su Rai 1, che sostituirà È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Il nome di questa nuova avventura per la conduttrice sarebbe Camper un nuovo format che occuperà la fascia di mezzogiorno per raccontare le vacanze estive degli italiani.

Un nome certo per il programma esisterebbe già: Tinto. Nicola Prudente, conosciuto ai più come Tinto, è un conduttore televisivo e radiofonico e autore televisivo italiano. Chi lo affiancherà quindi in questa nuova avventura? La Rai sarebbe in cerca di una figura femminile da mettere al suo fianco. In prima fila ci sarebbe proprio la conduttrice pugliese, ma non è l’unica a concorrere per questo posto. Si vocifera che a poterle fregare il posto ci sarebbe un ex naufraga dell’Isola dei Famosi: Roberta Morise. L’ex di Carlo Conti, eliminata da poco dal reality, sembrerebbe quindi agguerrita a farsi spazio in Rai. Chi guadagnerà il posto?

