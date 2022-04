Avanti un altro, il concorrente impazzisce e Bonolis resta senza parole: "Non è semplice"

15 aprile 2022 a

a

a

Una puntata ricca di colpi di scena quella di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis. Il concorrente della serata arrivato in finale con un montepremi di 160.000 mila euro ha sorpreso il pubblico e anche il conduttore. Roberto dopo una prima fase iniziale che gli aveva fatto guadagnare un ricco gruzzolo, si fa prendere dall’ansia nel gioco finale che gli avrebbe fatto portare a casa il malloppo. Bonolis vedendo il concorrente in difficoltà sospende il match per farlo riprendere. Persino i giudici sono interventi ad aiutare l’uomo con un simpatico siparietto. Il concorrente era talmente entrato in confusione che non riusciva più a rispondere correttamente al “gioco del contrario”, conosciuto per far aver fatto cadere anche i giocatori più abili.

Terremoto a Mediaset: paralizzato dopo l'incidente a Ciao Darwin? Ecco chi finisce a processo: i nomi

Sicuramente Roberto ha strappato un sorriso al pubblico con la sua simpatia, ma anche Bonolis, si sa, non essere da meno. Niente da fare quindi per il concorrente che dopo essersi inceppato non è più riuscito a risalire. Il conduttore ha allora così sdrammatizzato: “Rimandato a settembre”. Sicuramente le aspettative di Roberto erano altre, ma il montepremi alla fine del gioco è rimasto in casa del programma di Canale 5, Avanti un altro.

"Ma vaffan**lo!". Il concorrente urla e ride, Paolo Bonolis perde la pazienza: cala il gelo in studio | Video

Dopo questo fine puntata che ha lasciato l’amaro in bocca, il conduttore romano ha ammesso che il “gioco al contrario”: “Non è semplice”. Infatti sono pochi i giocatori che ce l’hanno fatta. Serve una grande dose di concentrazione e sangue freddo nel controllare l’ansia del tempo che scorre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.