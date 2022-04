I soliti ignoti, "non è l'amante di...". Amadeus, una disastrosa gaffe: cosa gli esce di bocca, gelo in studio

15 aprile 2022 a

a

a

Una super-gaffe per Amadeus. Il conduttore de I Soliti Ignoti è scivolato in una figuraccia nella puntata andata in onda su Rai 1 giovedì 14 aprile. Ad assistere alla scena era presente anche l’attore Raul Bova, vip ospite della serata. L’attore era riuscito ad arrivare alla sfida finale con un bottino di 18 mila euro. Durante il gioco “Parente misterioso” Bova doveva riuscire a indovinare l’ignoto parente di Antonella.

"Non sono berlusconiano e vado ancora a votare: ecco chi", la confessione di Gerry Scotti

Proprio nella presentazione della donna Amadeus si è confuso ed ha scambiato le parole “mamma-amante”. In studio dopo un primo momento di disagio, il conduttore e tutti i presenti sono scoppiati a ridere. “Antonella, 50 anni. Non è l’amante dell’ignoto numero…” ha così esordito Ama colto da un lapsus. È arrivata subito la risposta della concorrente: “Amante?! Ohohoh, poi ero io…” scoppiando a ridere. A quel punto il conduttore per smorzare l’imbarazzo risponde: “Scusi, non mi permetterei mai, pensavo a Diamante, l’ignoto del numero 5″.

Michelle Hunziker, agguato a Striscia: la foto inedita del Lato B più amirato d'Italia | Video

Nonostante questo simpatico incidente di percorso alla fine del gioco Raul Bova è riuscito a vincere il montepremi di 18mila euro devolvendoli poi in beneficenza. A portarlo alla vittoria è stato il “numero 8” proprio il figlio della signora Antonella, un giovane ragazzo che è stato anche molto apprezzato su Twitter per la sua bellezza. Il programma del conduttore romagnolo ha sempre riscosso grande successo, navigando sempre oltre il 20% di share, raggiungendo talvolta anche i 5 milioni di spettatori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.