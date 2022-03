Striscia la notizia, Michelle Hunziker e la foto inedita del Lato B più ammirato d'Italia

25 marzo 2022 a

a

a

E' sempre tempo di Michelle Hunziker a Striscia la notizia. Tornata lunedì scorso dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, la showgirl svizzera è il "bersaglio" privilegiato di Gerry Scotti. Sulle note di Il tuo bacio è come un rock, la coppia storica di Striscia si scatena con un rock "vintage". "Ero pronta a fare delle mosse così", se la ride Michelle, mimando audaci mosse pelviche a pochi passi da Scotti, citazione a metà tra Elivs The Pelvis Preasley e il bizzarro "amplesso" Fiorello-Amadeus sul palco di Sanremo. "Era pronta a fare Prisencolinensinainciusol", scherza Gerry citando un mitologico tormentone di Adriano Celentano.

"Cinque giorni dopo l'addio a Tomaso...": scacco matto a Michelle Hunziker, chi la inchioda

"A me va bene tutto, perché ho il privilegio di essere qui con la compagna di viaggio e di lavoro che tutti gli italiani sognano di avere. In questo color lavanda...", si spende in un baciamano il re dei quiz di Mediaset.



Hunziker, karate e... Lato B: guarda il video di Striscia la notizia

Michelle Hunziker, il bacio con Giovanni? "Qualcuno lo ha avvertito", il paparazzo svela la farsa

Poi via con i tradizionali sfottò d'epoca. Si parte con Gerry e i suoi trascorsi giovanili da giocatore di rugby, con la Hunziker che sfodera un fotomontaggio ad hoc. Scotti risponde con la prima pagina di Oggi in cui Michelle si esibisce in colpi di karate full contact, la sua passione. "Però la gente non ha visto com'è andata a finire", annuncia il conduttore: "Si è spaccata la gambetta!", mentre la regia mostra una foto (ritoccata) della Hunziker in tenuta ginnica molto sexy e... gamba ingessata. "Da cintura nera a codice giallo", chiosa la svizzera più amata d'Italia.

"Ti è scappata la gambetta". In pantaloncini cortissimi e stesa su un tappetino: la Hunziker immortalata così | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.