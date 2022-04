Domenica In, Mara Venier senza voce? “A suon di cortisone…”, com'è andata in onda

17 aprile 2022 a

a

a

Prima della messa in onda di oggi, ieri erano tanti dubbi sulla partecipazione di Mara Venier a Domenica In su Rai 1. La conduttrice, infatti, aveva fatto sapere di non avere voce e di non sapere se sarebbe stata in grado di presentare la puntata di Pasqua. Alla fine, però, inarrestabile com’è, zia Mara è riuscita a essere presente per un’altra domenica all’insegna dell’allegria.

Disastro-social per Mara Venier: pubblica questo video. Ma è quello sbagliato: come si mostra | Guarda

E non solo: a inizio puntata la Venier, circondata dai bambini, si è addirittura messa a cantare e recitare la poesia di Pasqua in veneziano. Poi, salutando i telespettatori, ha voluto fare un ringraziamento speciale: “Grazie al Professore Le Foche, che mi ha ridato la voce a suon di cortisone, speriamo di reggere fino alle 17 e 10”. Una professionalità rara in tv, che rende chiaro il motivo per cui zia Mara sia apprezzata proprio da tutti.

Sabrina Ferilli non parla più: lo sconcerto di Mara Venier, attimi di panico su Rai 1 | Video

Non è la prima volta, tra l’altro, che la Venier conduce in condizioni precarie. Qualche settimana fa, per esempio, la presentatrice è caduta in malo modo durante la pubblicità. Ma nonostante quello, dopo l’incidente ha deciso comunque di andare avanti con la conduzione. Un gesto eroico, che di tanto in tanto ha fatto anche preoccupare i telespettatori di Domenica In. Certo è che zia Mara non molla mai e soprattutto non perde mai occasione per mostrarsi allegra ed energica per il suo pubblico.

"Forse lo ha scordato, ma quel posto...". Mara Venier, la fucilata a Massimo Giletti: fuori tutta la verità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.