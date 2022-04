Mara Venier torna a casa Domenica In? Attimi di terrore: trova le chiavi attaccate alla porte. E...

18 aprile 2022 a

Guai con lieto fine per la giornata di Pasqua per Mara Venier che è stata costretta ad andare in onda a Domenica In su Rai 1, nella puntata del 17 aprile, afona. Fortunatamente quanto è tornata a casa ha trovato una bellissima sorpresa del marito Nicola Carraro che intanto era tornato a casa senza che lei lo sapesse, come riporta Leggo. "Valeva la pena fare il giro del mondo pur di vederti", ha detto Carraro che ha filmato la conduttrice mentre entrava in casa dopo la diretta. E dove è andato in scena un siparietto esilarante perché lui aveva dimenticato le chiavi attaccate alla porta. Ovviamente, la Venier si era spaventata nel vedere le chiavi di casa attaccate alla porta. Salvo poi rilassarsi quando ha capito che si trattava del marito, la cui sorpresa è così parzialmente sfumata.

Carraro aveva lasciato Forte Dei Marmi ed era partito per Roma per passare qualche ora insieme alla moglie nel giorno di Pasqua. La conduttrice ha quindi condotto la puntata pasquale di Domenica In nonostante si fosse svegliata senza voce, come ha raccontato nelle sue stories su Instagram. Quindi, dopo la diretta è tornata a casa e ha trovato il marito.

"Dopo aver capito che mia moglie non sarebbe mai potuta arrivare, sono ripartito Forte Dei Marmi-Roma ed eccomi qua giusto in tempo per la poesia pasquale", ha scritto Carraro a corredo del video che mostra l'ingresso della moglie. Sorpresa nella sorpresa, le chiavi erano nella toppa della porta. Così per non fare arrabbiare zia Mara, il marito le ha chiesto anche la famosa poesia pasquale in dialetto veneto.

