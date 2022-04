Papa Francesco e Benigni, disastro Rai: "Subito dopo Amadeus...", un caso enorme a Viale Mazzini

18 aprile 2022 a

Ha vinto la sfida degli ascolti, Papa Francesco, ma per la Rai è stato un mezzo flop. Papa Francesco e il racconto dei Vangeli' in onda la sera di Pasqua su Rai1 ha fatto registrare 2.937.000 telespettatori e il 14,1% di share. Ed è proprio quest'ultimo dato a testimoniare come il grande evento religioso e culturale non abbia sfondato in una serata sostanzialmente senza controprogrammazione. Nel dettaglio, il contributo di Roberto Benigni tra le 21.31 e le 21.49 ha raggiunto un picco di 3.413.000 spettatori con il 15.9% e il Volto dei Vangeli, in onda dalle 21.49 alle 22.36, 2.733.000 spettatori con il 13,3%. Su Canale 5 Gli eredi della Terra ha invece totalizzato 1.563.000 spettatori e l'8,9% di share, su Italia 1 l'ultra-trasmesso Il ciclone è stato visto da 1.632.000 spettatori (8%), su Rai2 Quello che veramente importa ha fatto registrare 1.462.000 telespettatori (7,4%). Su Rai3 Il Borgo dei Borghi ha interessato 1.152.000 spettatori (6,2%), su Retequattro Zona Bianca 915.000 spettatori (5,8%) e su La7 il classicone Il Gattopardo 573.000 spettatori (3,1%). Seguono su Tv8 Men in Black International con 586.000 spettatori (3%) e La Passione di Cristo sul Nove con 322.000 spettatori (1,7%).

A commentare il mezzo buco nell'acqua della Rai, polemicamente, anche Marco Zonetti per vigilanzatv.it, che sottolinea come lo "strapubblicizzato documentario" non ha sfondato come a viale Mazzini speravano. "Non possiamo non ricordare i toni trionfali da parte dell'Ad Rai Carlo Fuortes al Corriere della Sera, con l'annuncio eclatante di un "regalo di Pasqua" che lasciava intendere si trattasse di una esclusiva serata speciale di Rai1 in diretta con il Pontefice, e che invece poi - complice l'immediata smentita di Dagospia e, in seguito, dello stesso Vaticano - si era rivelata la mera divulgazione di un documentario realizzato dalla Santa Sede, introdotto da un contributo di Roberto Benigni".

Polemico anche il riferimento a Monica Maggioni, direttore del Tg1 che ha presentato l'evento prodotto in collaborazione tra Vaticano e Rai Cultura. Tg1 testata che peraltro, sottolinea sempre vigilanzatv.it, "qualche settimana fa - stigmatizzata da Avvenire - aveva ignorato in ben due edizioni l'intervento del Papa sulle spese militari. Tentativo di riparare dopo lo scivolone diplomatico con il Vaticano? Numeri alla mano, conclude Zonetti, è stato smarrito il clamoroso traino offerto da I Soliti Ignoti (4.803.000 spettatori con il 23.0% di share): "L'introduzione di Benigni ha perso 1.400.000 spettatori e ben 7 punti di share" rispetto ad Amadeus. Maggioni e documentario vero e proprio non hanno poi risollevato la situazione. Anzi...

