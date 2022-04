Papa Francesco, il sospetto di Annalisa Chirico sulle sue parole: "Putin? Avversario ma non nemico"

19 aprile 2022 a

a

a

Le onorificenze concesse da Vladimir Putin peri soldati che hanno compiuto i massacri di Bucha, in Ucraina, spiega Annalisa Chirico ospite in studio a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 19 aprile, "rientrano nella propaganda russa che si fonda sul desiderio di rivincita e orgoglio nazionale".

"Farsa in stile Potiomkin". Rublo, lo schiaffo di Aleksej Kudrin a Vladimir Putin: al Cremlino la crepa più profonda

Quindi, sottolinea la giornalista de Il Foglio, si tratta di una "operazione speciale perché nel 2014 gli accordi di Minsk, che purtroppo hanno miseramente fallito, prevedevano per la regione del Donbass delle forme di autonomia e imponevano al governo ucraino di Kiev una riforma costituzionale per concedere a quella regione russofila forme di autonomia che il governo ucraino non ha concesso", e questo, prosegue Annalisa Chirico, "anche a causa di una componente di destra nazionalista che si opponeva".

Battaglione Azov, il soldato in un lago di sangue? Ma non molla: un video pazzesco da Mariupol

L'appello di Papa Francesco negli scorsi giorni, osserva la Chirico, "ci ha richiamati al dovere di ascoltare anche le parole dell'avversario, avversario e non acerrimo nemico, nemico assoluto, altrimenti non si arriverà a una cornice di pace". Invece, conclude la giornalista del Foglio, "mi pare che stiamo assistendo a una escalation nelle parole, nei toni, nel dispiegamento militare". L'Europa da parte sua non può trattare perché fornisce armi, "vediamo che fine hanno fatto i negoziati di Istanbul".

Qui il video dell'intervento di Annalisa Chirico a L'aria che tira su La7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.