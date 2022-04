Domenica In, raptus erotico di Mara Venier: "Fammelo vedere", cosa costringe a fare Raoul Bova, davanti a tutti

24 aprile 2022 a

Mara Venier ha dato spettacolo in studio con Raoul Bova, suo ospite speciale in questa puntata di Domenica In del 24 aprile, la prima dopo l’uscita di scena di Terence Hill, che ha passato il testimone di Don Matteo proprio a Bova. Quest’ultimo è quindi fresco di esordio in una delle serie tv più popolari in Italia: anche questa nuova stagione sta riscuotendo un enorme successo, nonostante il personaggio interpretato da Terence Hill sia arrivato alla conclusione del suo percorso.

Nel corso dell’ospitata nel salotto della domenica di Rai1, Bova si è lasciato andare a una gag con la padrona di casa. Tutto è partito da un ricordo riesumato dal passato, quello relativo al bacio dell’attore con la popstar Madonna. “È stato un bacio cinematografico”, ha precisato Bova. E allora la Venier ha colto al volo l’occasione: si è alzata in piedi e con il suo fare scherzoso si è rivolta all’attore chiedendogli di farle vedere come aveva baciato Madonna.

Dopo un primo momento in cui è apparso spiazzato, Bova ha improvvisato un ballo con la Venier, dopodiché lei ha tentato di baciarlo. “Sei tu che hai girato la faccia”, gli ha rinfacciato ironicamente mentre Bova si allontanava. Poi il siparietto si è concluso con la conduttrice che ha guardato il telefono: “Mi ha scritto mio marito, dice che il siparietto del bacio gli è piaciuto”.

