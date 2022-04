Maurizio Costanzo, la drammatica rivelazione: "Era qui in platea". Mafia, al teatro Parioli...

27 aprile 2022 a

"In platea qui al Teatro Parioli tra il pubblico, ad assistere al mio show, ci fu una volta anche il boss latitante della mafia Matteo Messina Denaro. Mi hanno fatto vedere dopo le foto…", rivela Maurizio Costanzo, durante la registrazione del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda il 27 aprile in seconda serata tv su Canale 5. "Magari lo show gli sarà piaciuto, si sarà divertito…", commenta il conduttore.

Il suo storico programma spegne quaranta candeline. E per l'occasione torna in onda sulle inconfondibili note di Se Penso a Te composta dal Maestro Franco Bracardi. "Sono 40 anni, vabbè… Sono 12 che non tornavo ai Parioli", ha detto Costanzo dando il via alla quarantesima edizione appunto, del Maurizio Costanzo Show con la banda della polizia che ha accompagnato Imagine cantata da Nicky Nicolai.

Tra gli ospiti Mara Venier, Michele Santoro, Enrico Mentana, Carlo Conti, Enrico Papi, Drusilla Foer, Giuseppe Cruciani, Eva Robin's.

All'inizio della puntata anche un messaggio di Pier Silvio Berlusconi: "Con il tuo lavoro e il tuo impegno hai lasciato un segno indelebile nella tv italiana. Quante sfide affrontate insieme, ricordo anche il nostro entusiasmo e le risate insieme. Oggi hai la stessa passione, con lo stesso entusiasmo. Grazie da tutta Mediaset".

