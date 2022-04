Barbara D'Urso “chiusa nello sgabuzzino”: clamoroso a Mediaset, dove la spediscono

26 aprile 2022 a

“Nel futuro di Barbara D’Urso non c’è Mediaset”. Ne è sicuro Giuseppe Candela, che nella sua rubrica per Dagospia scrive che l’esperienza lavorativa della conduttrice in quel di Cologno Monzese sta per giungere al capolinea. Dopo tanti anni passati al top degli ascolti televisivi, la d’Urso ha vissuto una fase calante ed è stata ridimensionata nel corso di questa stagione televisiva.

Dopo aver assistito alla chiusura delle due trasmissioni televisive, per via delle polemiche “trash” e dei bassi ascolti, la d’Urso è rimasta alla guida di Pomeriggio 5 ed è stata assegnata a La Pupa e il Secchione, trasformato in uno show che però non ha sfondato su Italia1. “A Carmelita - scrive Candela - sarà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5, da inizio maggio il programma si trasferirà nello ‘sgabuzzino’ da cui vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24, notizia non accolta bene dalla all news diretta da Liguori”.

Sempre secondo Candela, il finale professionale della d’Urso a Mediaset sarebbe già scritto: “Il contratto di Barbara d’Urso scadrà a dicembre 2022, la conduttrice non è più nei piani dell’azienda. Dopo anni di tentativi andati a vuoto sarebbe arrivato il momento della parola fine. Fuori a giugno anche da Pomeriggio 5, salvo colpi di scena”.

