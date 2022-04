Le Iene, veleno puro di Ilary Blasi: "Barbara D'Urso? Per me è una...", Teo Mammucari sconvolto

28 aprile 2022 a

a

a

"Se mi chiedessero di prendere il suo posto direi no perché siamo due generi diversi": Ilary Blasi ha detto cosa pensa di Barbara D'Urso durante il Passaparolaccia de Le Iene su Italia 1. Gli altri personaggi su cui ha dovuto esprimere un'opinione sono Belén Rodriguez, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Michelle Hunziker, Alfonso Signorini, Fabrizio Corona e Francesco Totti.

"Mio figlio a letto con una donna proprio qui?". Carmen Di Pietro sbotta con Alessandro: la sconvolgente scoperta

Ascoltando attentamente le sue risposte, è stato piuttosto facile associare queste parole a Barbara D'Urso. "La conosco da 20 anni circa. C’è sempre stata simpatia tra noi sì, affetto no, ma perché è una parola impegnativa. Se abbiamo litigato? Ma assolutamente no. Non siamo mai uscite insieme, ma la conobbi durante una vacanza - ha detto la conduttrice dell'Isola dei Famosi -. Professionalmente l’apprezzo e mi piace il suo modo di lavorare. Trovo che sia una grande professionista. Non c’è nulla che le invidio e non penso proprio che lei mi invidi nulla. Se guadagna molto più di me? Penso di sì. Se ha sempre parlato bene di me? Io ti dico di sì, che parla bene di me. Se devo descriverla con una parola scelgo professionista". Sentendo queste ultime affermazioni il conduttore Teo Mammuccari è scoppiato a ridere.

"Ilary Blasi non sa condurre. Al suo posto...": terremoto a Mediaset, chi sgancia la bomba

Su Belen invece ha detto: "Nel lavoro non è una numero 1. Il suo pregio più grande è che è molto bella. Se mio marito ricevesse un messaggio da questa donna farei delle domande. Come parola per descriverla direi WOW". Mentre su Corona: "Se ha più nemici o amici? Direi 50 e 50 dai. Così come penso che abbia fatto soffrire e sofferto alla stessa maniera. Se devo descriverlo con una parola direi FURBO“.

"Qualcuno crede che essere sua sorella...". Melory e Ilary Blasi, com'è finita 3 mesi dopo lo sfogo com'è finita dopo 3 mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.