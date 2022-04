L'Isola dei Famosi, "Mio figlio a letto con una donna proprio qui?". E Carmen Di Pietro sbotta

Francesco Fredella 28 aprile 2022 a

Carmen Di Pietro contro tutti. Pure contro il figlio. La concorrente de L'Isola dei Famosi, in coppia nel programma di Canale 5 con Alessandro, sbotta di brutto. Mamma e figlio, tra l'altro, negli ultimi giorni sono alle prese con un po' di litigi perché hanno avuto diverse discussioni. Alessandro non dorme più con la Di Pietro, che se l’è presa abbastanza. “Fai la C del mio nome sul tuo bicchiere. Perché fai la A di Alessandro? Fai la C dai e mi regali questo coso qui. E fallo per mamma tua, poi me lo porto via quando torniamo. No hai messo la A, l’hai fatto per davvero! Questo non me lo dovevi fare Alessandro, guarda che hai superato il limite. Dovevi fare solo la C come a dire ‘mamma è un regalo un pensiero per te’. Il tuo percorso non mi sta piacendo, ti stai ribellando".

E ancora, nella trasmissione condotta da Ilary Blasi: "Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello. Chi è stato? Dimmi il nome. Chi ti sta facendo il lavaggio qui? Ti avranno detto ‘fai brutta figura, diventi il mammone e bamboccione’, ma non è così Alessandro. Su dimmi chi ti sta facendo questo lavaggio”, dice Carmen. E poi scopre che suo figlio si sarebbe appartato con qualcuna.

Ci pensa Edoardo Tavassi a buttare benzina sul fuoco. "Ma lo lasci un po’ in pace sto ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te“, dice il fratello di Guendalina. “In che senso che dici me mio figlio è stato con una donna? Oddio ma qui sull’Isola? E chi? Non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessà sei stato con qualcuna?”, continua la poetessa del web. Alessandro non parla. Per adesso, ma potrebbe venire a galla una verità tanto scomoda a Carmen.

