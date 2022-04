Ilary Blasi, l'ultimo colpaccio a Mediaset: "Nuovo e blindatissimo progetto in prima serata"

28 aprile 2022 a

Un periodo di grande cambiamento quello che ha attraversato la conduttrice Ilary Blasi. Bada bene, professionalmente parlando si intende, la sfera privata rimane ancorata al suo storico amore Francesco Totti. E quello, si spera, non cambierà mai. Ma per quanto riguarda il piano professionale la romana ha apportato cambiamenti sostanziali. Ha ceduto il timone del Grande Fratello ad Alfonso Signorini per addentrarsi nella nuova esperienza dell’Isola dei Famosi. E, secondo il pubblico, le sta riuscendo molto bene.

Prima ancora l’abbiamo vista condurre i due esperimenti di Canale 5: Eurogames e Star in the Star. Non hanno ottenuto il risultato sperato ma la conduttrice ha dimostrato, anche in questo caso, di saper fare il suo. La moglie di Totti ha spiegato in diverse interviste di aver bisogno sempre di nuovi stimoli lavorativi, di cambiamento, e su questo il Biscione l’ha sempre accontentata.

Anche se lo share dell’Isola non è tra i più alti delle ultime edizioni, Mediaset si fida di lei e pare che qualcosa di nuovo bolla in pentola. Il magazine Oggi ha rivelato che si starebbe pensando di assegnarle un programma tutto suo. “Un nuovo e blindatissimo progetto in prima serata”, ha scritto il giornale di Carlo Verdelli. Il Biscione sa che il pubblico è ormai affezionato all’accento e al suo fare ‘romano’ e quindi le indiscrezioni potrebbero diventare realtà nella prossima stagione televisiva.



