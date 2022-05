"Un'esclusiva". Myrta Merlino "scippata" da Mentana, il video "rubato" su Lavrov: un caso a La7

03 maggio 2022 a

Se Myrta Merlino si è vista bene dal citare il competitor, lo stesso non si può dire di Enrico Mentana. La puntata de L'Aria Che Tira di lunedì 2 maggio, così come tutti i programmi tv, ha visto la presenza nel dibattito di giornata dell'intervista-polemica di Sergej Lavrov a Zona Bianca. La stessa conduttrice di La7 ha interpellato i propri ospiti sulla questione, senza però fare il nome di Rete 4 dove l'ospitata del ministro russo è andata in onda. "Ve lo ricordate questo signore? - ha esordito la Merlino spiegando cosa accaduto - È il potentissimo ministro degli esteri russo, il braccio destro di Vladimir Putin, l’uomo che dal 24 febbraio ci racconta che la guerra in Ucraina non è una guerra e che la Russia non ha invaso alcun Paese".

E ancora: "Lavrov fin dall’inizio ha guardato all’Italia con un certo disappunto, come se si sentisse un po’ tradito da un Paese che considerava amico. Ieri addirittura si è affacciato nella televisione di casa nostra, unico Paese in Europa in cui ha scelto di parlare, per lamentarsi del nostro impegno al fianco dell’Ucraina e per dire che si è molto stupito perché credeva che l’Italia sapesse distinguere tra il bianco e il nero". Insomma, la giornalista non ha nominato Mediaset.

Almeno fino al tweet di Enrico Letta. A un certo punto infatti la conduttrice è stata costretta a leggere il cinguettio del segretario del Partito democratico spiegando: "Letta si riferisce all’intervista di Lavrov su Rete4, che noi non possiamo mostrarvi perché è una esclusiva". Secondo TvBlog però Mediaset ha fornito gratuitamente le immagini sia a Rai che a La7 e a confermare tale tesi ci sarebbe lo Speciale Tg La7 di Mentana. Il direttore ha addirittura lanciato e commentato ben quattro clip estratte dall’apparizione di Lavrov da Giuseppe Brindisi. Uno "scippo" in piena regola.

