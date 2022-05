CartaBianca, addio? Il ribaltone, "cosa hanno offerto alla Berlinguer": a poche ore dalla diretta...

03 maggio 2022 a

Buone notizie per Bianca Berlinguer, la conduttrice di Cartabianca su Rai 3. Stando a qualche indiscrezione, l'ex direttrice del Tg3 potrebbe trovare una nuova collocazione nella prossima stagione televisiva. TvBlog scrive che nella serata di ieri la Berlinguer avrebbe avuto un incontro con l’attuale amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes: "Sarebbe stato un incontro a due, un faccia a faccia in cui Fuortes avrebbe parlato con la conduttrice del suo futuro televisivo, ovviamente in Rai".

Scendendo nel dettaglio, Fuortes avrebbe offerto alla giornalista la possibilità di passare a Rai 1. Una promozione in piena regola, insomma. Sul tavolo la seconda serata del lunedì, quella prima occupata dalle Sette storie di Monica Maggioni, programma poi chiuso per la nomina della Maggioni alla guida del Tg1. Quello spazio ora è nelle mani di Giorgia Cardinaletti con Via delle storie.

In ogni caso, se la conduttrice di Rai 3 accettasse l’offerta dovrebbe lasciare la guida di Cartabianca. E al suo posto potrebbe andarci Giorgio Zanchini. Resta solo da capire se Bianca Berlinguer accetterà la proposta della Rai o se invece preferirà restare a Rai 3 alla guida del suo programma. Proprio la sua trasmissione, tra l'altro, è finita di recente nella polemica per le ospitate di Alessandro Orsini, professore parecchio discusso per le sue posizioni sulla guerra in Ucraina.

