Striscia la notizia, Michelle Hunziker accavalla le gambe: visioni proibite

03 maggio 2022 a

a

a

"Puntata breve ma pregna", anticipa Gerry Scotti introducendo la versione "lampo" di Stiscia la notizia, una "pillola" per lasciare spazio alla Champions League su Canale 5, il ritorno della semifinale in terra di Spagna tra i padroni di casa del Villareal e gli inglesi del Liverpool. Ma il tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci sa stupire anche se accorciato. Innanzitutto, perché c'è Michelle Hunziker. Il suo vestito è un concentrato di malizia e sensualità. Il taglio è molto sobrio ma il diavoletto piccante come sempre si nasconde nei dettagli. I bottoni malandrini che a stento trattengono il décolleté esplosivo della 45enne showgirl svizzera.

Michelle Hunziker, la cerniera si apre? Visione vietata ai minori: completamente a nudo | Guarda

E giù giù a scendere, per arrivare allo spacco centrale che promette visioni vertiginose. Anche perché la regia di Canale 5, furbetta, indaga proprio sotto la gonna di Michelle mentre è seduta sul bancone. In sottofondo, le note di Battito animale di Raf, e Gerry non a caso commenta: "E' il battito animale di Michelle Hunziker! Tu ti salvi perché io avevo tante cose belle da dirti ma questa è la virsione mignon di Striscia la notizia, Striscina la notizia". E sarà un caso, o una illusione ottica offerta dalla prospettiva della telecamera, ma l'occhio di Scotti sembra cadere proprio lì...



Michelle Hunziker, bottoni e minigonna: guarda il video di Striscia la notizia





E dopo la pubblicità, tocca alle veline Giulia e Talisa conquistare tutti con il loro stacchetto scatenato, in costume nero ultra-aderente. "Sono affascinata dal colpo d'anca", si complimenta la Hunziker. "Io sono affascinato da cose che non si possono dire", ammette Scotti. Viva la sincerità.

Michelle Hunziker, la regia si infila nella scollatura della giacca: inquadrature da morire | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.