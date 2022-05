Striscia la Notizia, "Michelle Hunziker fa i bocch***". Insulti-choc, il vip smascherato: si va in tribunale

03 maggio 2022 a

Striscia la Notizia torna a occuparsi di Mr Rizzus, trapper brianzolo all'anagrafe Simone Rizzuto. Il ragazzo, dopo essersi preso una denuncia dalla figlia di Valerio Staffelli, si è scagliato contro i conduttori del tg satirico di Canale 5. Nella puntata in onda lunedì 2 maggio, Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno mostrato gli insulti a loro rivolti dal rapper. "Ma stai zitto", si vede il ragazzo commentare le parole di Gerry che spiegava ai telespettatori come "la musica debba essere pura forma d'arte".

E ancora: "Succh*** il ca*** Gerry Scotti", dice Mr Rizzus per poi rivolgersi alla Hunziker: "E tu fai i boc***". Insomma, Rizzuto non si smentisce. D'altronde il giovane non è nuovo ai guai con la giustizia. Mr Rizzus e il collega Jordan Jeffrey Baby sono già stati accusati di aver minacciato e insultato via social Vittorio Brumotti dopo che si era presentato alla stazione di Monza per documentarne lo stato di degrado.

Poi erano arrivate le scuse sempre sui social. Nel frattempo però a rivolgersi ai giudici ci ha pensato la figlia di Staffelli, Rebecca. La ragazza è stata citata in una delle tante strofe violente di Rizzuto che invitava: "20900 delinquenti… sco***o la figlia di Staffelli".

Qui il commento del trapper contro Michelle Hunziker e Gerry Scotti mandato in onda da Striscia la Notizia

