CartaBianca, Mauro Corona spiazzato: Bianca Berlinguer lo accoglie così, la sua faccia

Questa volta la sorpresa è tutta per Mauro Corona. Lo scrittore, scultore e soprattutto montanaro si collega con CartaBianca, su Rai3, direttamente dal Trento Film Festival. In studio, Bianca Berlinguer lo attende con un regalo in mano: un pupazzetto con le sue fattezze, con tanto di berretta di lana, canottiera, corda da scalata a tracolla, jeans e scarpe da tennis.

E Corona, che ama spesso spiazzare "Bianchina" presentandosi con sculture bizzarre e ospiti insoliti, tutti amici di montagna, reagisce con un sorriso soddisfatto. Poi si parte con la puntata, entrando nel vivo. L'opinionista, come da tradizione, affronta l'attualità a 360 gradi, tra commenti alle notizie della settimana e ricordi personali. "Da bambino - rivela lo scrittore - dormivo con il mio cane Ursus. Non avevamo il conforto degli adulti e ci affezionavamo ai cani, alle capre, alle galline, eravamo amici degli animali più che degli uomini". Vita dura da montanaro, senza fronzoli.





Poi, tornando all'oggi, una parola sulla svolta del doppio cognome sancita da una sentenza della Corte Costituzionale. pochi giorni fa: "La possibilità del doppio cognome? È un grandioso passo avanti, io non avrei nessun problema. Anzi, mi meraviglio del fatto che questo non sia stato realizzato prima. Finora c'era stata la classica prevaricazione dell’uomo sulla donna".

