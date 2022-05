Sgarbi e Mughini si pestano sul palco? Il ruolo di Al Bano Carrisi: perché si è scatenato l'inferno

04 maggio 2022 a

a

a

Nell’ultima puntata di Maurizio Costanzo Show, che sarà mandata in onda questa sera, mercoledì 4 maggio, a fare scalpore è stata la rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. A commentare l’accaduto ci ha pensato Al Bano Carrisi al Corriere della Sera, il quale si è dichiarato “abbastanza sconvolto” in quanto “E’ imbarazzante vedere due uomini coltissimi che si azzuffano come fosse una rissa da bar di periferia”.

"Parlavano di Putin poi il pugno in faccia". Sgarbi e Mughini, il testimone oculare della rissa: sconcertante



A scatenare la zuffa sarebbe stata una domanda fatta da Costanzo ad Albano sul “tema del buon Putin” ma non ha neanche fatto in tempo a rispondere che è intervenuto Mughini. “Stavo incominciando a rispondere, l’argomento era interessante, ma non ho fatto in tempo a proseguire che Mughini mi ha interrotto dicendo ‘gli esponenti di musica leggera non devono parlare di politica’. Ma chi cacchio sei tu per dirmi cosa devo dire io? L’ho trovato un gravissimo errore interrompermi così. Sgarbi ha preso le mie difese e poi abbiamo perso il filo del discorso” ha spiegato Carrisi.

"Bucha? Ricordo la ragazza stuprata e massacrata dai soldati americani...". Mughini, quello che pochi ammettono



Ad interrompere i due sarebbero intervenuti Iva Zanicchi e lo stesso Albano. La vicenda “pericolosa per certi aspetti” ha fatto cadere indietro con la sedia il critico d’arte dopo una spinta del giornalista. Oltre le mani si è arrivati anche a: “Parole che è meglio dimenticare. Sentire quel tipo di linguaggio neanche da estrema periferia da due uomini di grande cultura…” ha dichiarato il cantante che ha aggiunto di non voler ricevere delle scuse poiché Mughini ha chiarito che la frase detta non era contro di lui ma in generale. “Come uomini di cultura sono entrambi da 10 e lode, come pugili sono da zero sotto zero” ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.