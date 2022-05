Paolo Bonolis, "vedremo...": indiscrezioni sul doppio colpo, una rivoluzione a Mediaset

06 maggio 2022 a

Ciao Darwin ritorna: a tre anni dall'ultima edizione andata in onda su Canale 5, pare che Paolo Bonolis sia pronto a riprendere le redini del tanto amato game show. Stando a quanto riporta TvBlog, l'eventuale debutto avverrà a marzo 2023. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe della nona edizione nonché della prima post-pandemia. L'ultima, infatti, risale alla primavera del 2019. Lo stesso conduttore non era apparso contrario a un ritorno del programma: in una recente intervista aveva detto che avrebbe meritato “ancora una ribalta“.

Più di recente, ospite del Maurizio Costanzo Show, Bonolis avrebbe commentato con un promettente “vedremo” l’atteso ritorno. La trasmissione, però, potrebbe subire qualche cambiamento, come l'eliminazione del discusso genodrome, il gioco che nel corso dell’ultima edizione ha creato non pochi problemi nella prova dei rulli. A ciò potrebbero aggiungersi dei cambiamenti anche sul fronte autoriale.

Paolo Bonolis, inoltre, dovrebbe tornare anche con nuove puntate di Avanti un altro, il quiz-show in onda su Canale 5. Il conduttore romano avrebbe siglato un accordo con Mediaset per 80 nuovi episodi, le cui riprese dovrebbero iniziare il prossimo autunno. La messa in onda, invece, dovrebbe partire a gennaio 2023. La trattativa con Mediaset, secondoTvBlog, si sarebbe estesa fino alla stagione 2023-2024.

