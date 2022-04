Avanti un altro, "Perché l'ho fatto". L'ex Ciociara Alessia Macari, la "follia" a pochi mesi dal parto

Francesco Fredella 27 aprile 2022 a

Alessia Macari è diventa da poco mamma. A gennaio scorso, infatti, è nata la piccola Neveah, che ha avuto dal calciatore Oliver Kragl (ex giocatore del Foggia, dove i due si sono sposati, oggi nelle fila dell'Avellino). L’ex Ciociara di Avanti un altro, prima storica vincitrice del Gf vip, ha aperto a sua figlia un account Instagram, gestito ovviamente da lei in prima persona. Si tratta di una scelta che divide i fan: favorevoli e contrari. Durante un ask su Instagram Alessia Macari rivela il motivo che l’ha spinta ad aprire un account Instagram alla piccola: "Tenere aggiornati i parenti all’estero, che non può vedere regolarmente, sulla crescita di Neveah".

La bimba ha parenti in Irlanda, dove la Macari ha vissuto ed è cresciuta per alcuni anni. Il profilo Instagram di Neveah è privato, ci pensa Alessia a capire e selezionare i followers di sua figlia. Che al momento conta circa 3 mila seguaci.

La storia d'amore tra Alessia e Oliver è iniziata quasi in sordina dopo un lungo corteggiamento da parte dell'ex vincitrice del Gf vip - che in passato ha partecipato anche a Tale quale show. Lei, praticamente, ha seguito Oliver ovunque: dalla Calabria alla Puglia, dove i due hanno celebrato le nozze alcuni anni fa. Adesso, dopo la nascita della piccola a Roma, Alessia si è trasferita ad Avellino, dove Kragl ha trovato un ingaggio nella squadra della città che milita nel campionato di Serie C. Il loro primo incontro è indimenticabile: correva l'anno 2017, partita del Frosinone (squadra di cui è tifosa la Macari). Il colpo di fulmine e poi il fidanzamento. Nel 2019 le nozze.







