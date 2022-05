Uomini e donne, il cavaliere Gianluca a luci rosse: "Bisogno 3 volte al giorno", lo umiliano

10 maggio 2022 a

Finisce un'altra volta nel ciclone della polemica il neo cavaliere di Uomini e Donne Gianluca. Già nella puntata precedente aveva fatto parlare di sè a causa della sua frequentazione con la dama Sara Zilli. Quest'ultima si era dimostrata infastidita nella volontà del cavaliere di ballare con una donna molto più giovane di lui, piuttosto che scegliere lei. Nella puntata di oggi, martedì 10 maggio, Gianluca torna al centro della polemica.

Questa volta il cavaliere avrebbe fatto discutere per delle esternazioni fatte a Sara, la quale poi le ha prontamente riportate alla redazione. Maria le ha così riferite al pubblico: "Tutta la sera avete parlato di qualità e quantità necessaria perché lui stia bene". Il cavaliere avrebbe quindi espresso la 'necessià' di fare l'amore un determinato numero di volte al giorno. A quel punto Tina e Gianni hanno voluto sapere il numero esatto. Sara ha riferito ben tre volte al giorno.

Gianluca a quel punto, visibilmente imbarazzato ha risposto: "Non è una necessità, c’è a chi non piace". Ad intervenire contro l'uomo arriva poi Biagio di Maro che ha dichiarato: "So chi è, cosa fa e come si muove. Questo vizio ce l’ha con tutte le donne. Non mi fare dire nomi e cognomi. A chi porti nella casa? Non sei un uomo che rispetta le donne. Ti piacciono le donne giovani e anche le ragazze, lo posso confermare. So quello che dico. Se ti alzi e te ne vai, fai più bella figura, prima che escano fuori altre cose". Il pubblico dopo tali dichiarazioni si schiera contro Gianluca il quale sembrava sempre più a disagio.

