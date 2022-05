Domenica In, critiche ad Achille Lauro? Mara Venier si "sbrana" l'ospite: clamoroso su Rai 1

15 maggio 2022 a

Eccoci a Domenica In, il programma di Mara Venier, il contenitore in onda su Rai 1. E la puntata di oggi, domenica 15 maggio, è di fatto interamente dedicata agli Eurovision 2022 che si sono conclusi alla vigilia a Torino con la vittoria della Kalush Orchestra, la band ucraina. La Rai, giustamente, celebra gli Eurovision con una puntata speciale di Domenica In.

E nel salottino di Zia Mara si parla anche di Achille Lauro, che ha partecipato per San Marino, dopo aver vinto il festival locale che si tiene poco dopo Sanremo. E tra gli ospiti, qualcuno ha criticato Achille Lauro, al quale la Venier è legatissima. Qualche critica per esempio da Marino Bartoletti. Ma anche Andrea Scanzi, presente in veste di esperto musicale o presunto tale, ha voluto punzecchiarlo: "Non è mica David Bowie...", ha tagliato corto con tono un poco saccente.

Parole che non sono piaciute alla Venier, che è scattata subito in difesa del suo protetto, di Achille Lauro: "Io lo conosco molto bene. Io gli voglio bene. È un ragazzo profondo e intelligente. Sono sicuro che ci sta guardando, gli mando un bacio. Anche quello che è stato adesso lo capisce: essendo intelligente e sensibile, può prendere anche qualche suggerimento. Ci sta", conclude Mara Venier con voce e sguardo serissimi.

