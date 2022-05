Striscia la Notizia, "mentre parla Gasparri...": una bomba, imbarazzo totale per Giuseppe Brindisi

17 maggio 2022 a

Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce ancora Giuseppe Brindisi. Il tutto per l'onda lunga della discussa intervista al ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, andata in onda a Zona Bianca, il programma di Rete 4.

E Brindisi finisce nel mirino per una puntata successiva del programma, in cui tra gli ospiti d'onore ecco figurare Maurizio Gasparri, il senatore di Forza Italia, che si lancia in una sentita difesa dell'intervista di Brindisi a Lavrov. "Il problema sa quale è stato? Che l'intervista la ha fatta Rete 4, bisogna dirla tutta. Come erano faziosi e ottusi quando volevano uccidere quest'emittente, lo sono oggi", picchia duro Gasparri. Insomma, le polemiche secondo il forzista sarebbero dovute al fatto che lo scoop planetario sia stato fatto proprio da Rete 4 (e, forse, la teoria non è poi così peregrina).

Ma secondo Gerry Scotti, a stare sulla difensiva - mentre parlava Gasparri -, "sembra proprio Peppino". Ed eccoci alla stoccata confezionata dal tg satirico di Canale 5 contro il conduttore di Zona Bianca. Già, perché nel montaggio mostrano un intervista successiva al colloquio con Lavrov in cui Brindisi spiega: "Nell'intervista con Lavrov parlava anche il mio linguaggio del corpo, con le braccia incrociate esprimevo il mio disappunto". E la voce fuori campo di Gerry Scotti, sorniona, fa notare che le braccia incrociate Brindisi le avesse anche quando parlava con Gasparri...

Striscia "punge" Giuseppe Brindisi, qui il servizio

