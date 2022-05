Maurizio Costanzo in lacrime, scene mai viste: le parole di Fiorello che lo fanno crollare

Francesco Fredella 18 maggio 2022 a

Si tratta di un’anteprima: Maurizio Costanzo resta senza parole dopo il messaggio di affetto di Fiorello al Maurizio Costanzo Show, che festeggia 40 anni. Il ritorno al teatro Parioli, dove Costanzo ha trasmesso per anni, è una delle novità di questa edizione piena di emozioni.

“Grazie, grazie di cuore. Ti voglio bene. Auguri, Maurizio Costanzo show”, dice Fiore. Un momento davvero entusiasmante che fa venire a tutti i lucciconi: Fiorello, fuoriclasse indiscusso, è legatissimo a Costanzo sin dai tempi di Buona Domenica (sul finire degi anni Novanta, a cavallo del Duemila).

Il Costanzo show, il primo talk in assoluto della tv italiana, compie 40 anni. Ha raccontato in lungo e largo il nostro Paese e sul palco del Parioli si sono avvicendati tantissimi personaggi, nati proprio durante quelle indimenticabili dirette: Enzo Iacchetti o Giobbe Covatta sono solo un esempio. La lista sarebbe assai lunga. Il ritorno in tv del MCS rappresenta, sicuramente, la pietra miliare per antonomasia della televisione italiana.

