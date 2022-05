L'aria che tira, "Ti paracatudiamo in Finlandia". Dopo questa frase scoppia l'inferno in tv

18 maggio 2022 a

a

a

Nell'ultima puntata di L'aria che Tira, programma condotto da Myrta Merlino, si è assistito ad un'accesa discussione tra David Parenzo, giornalista nonché conduttore radiofonico e Giorgio Cremaschi, sindacalista italiano (Potere al Popolo). La questione in corso riguardava il discorso della Premier finlandese Sanna Marin.

"Sanna Marin, una vita molto difficile". Chi è davvero la finlandese che sfida Putin (e perché lo ha fatto)

La Premier ha spiegato che la Russia ha dichiarato chiaramente di non voler rispettare i principi fondamentali, ovvero vuole impedire e limitare la libertà degli altri paesi nello scegliere le loro condizioni di sicurezza. Sanna Marin non si è quindi resa disposta a tollerare questa guerra nel contesto attuale. La Finlandia vuole quindi garantire la sicurezza nel proprio avvenire per sé stessa, per la propria regione e per tutta l'Europa. È il motivo per il quale il parlamento finlandese ha votato ieri a favore, con una maggioranza stracciante, per la domanda dell'adesione della Finlandia alla Nato. Appoggiata anche dall'Italia.

"Tu la mano della Regina...". Basta una frase e Caprarica esplode: furibonda lite in tv

Al discorso di Sanna Marin, David Parenzo ha esordito in studio affermando: "Potremmo paracadutare Cremaschi in Finlandia, così va a spiegare al Parlamento finlandese del perché altrimenti Putin si altera. Patetico fà ancora cicì e cocò". A quel punto Cremaschi, alterato dalle accuse del giornalista ha replicato a tutto fiato: "Lei non ha bisogno di paracadute perché casca sulle sue fesserie da solo". Myrta, vedendo che la situazione si stava facendo sempre più tesa tra i due, ha provato a intromettersi per placare gli animi, senza però riuscirci. I due hanno continuato a urlare l'uno contro l'altro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.