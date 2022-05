Striscia la Notizia, Dario Fabbri parla e Mentana viene beccato così: imbarazzo in diretta

18 maggio 2022 a

Attacco di ridarella per Enrico Mentana e Dario Fabbri. I due vengono immortalati durante una delle tante dirette del Tg di La7 sulla guerra in Ucraina. A condividere il siparietto è Striscia la Notizia che manda in onda il botta e risposta nella puntata di mercoledì 18 maggio. Qui il direttore del Tg chiede all'ospite: "Se lei fosse un cittadino russo, tipo Ivan avrebbe timer per un allargamento della Nato?".

"Mi piace la scelta del nome", replica ridendo Fabbri. Ma non finisce qui, perché mentre l'interlocutore inizia a rispondere "seriamente", ecco che Mentana incappa di nuovo nelle risate. "Lei poi si agita", commenta Fabbri mentre Mentana non riesce più a smettere di ridere.

Il motivo lo spiega Gerry Scotti: "Mitraglietta nell'ombra si diverte a far ridere Fabbri che nel disperato tentativo di evitare la ridarella guarda in basso, ma è tutto inutile". E infatti Fabbri continua tra le risate: "Ma è colpa sua", dice contro il conduttore che si difende inutilmente. Ormai, infatti, il tg satirico di Canale 5 lo ha beccato. Anzi, li ha beccati.

Qui il video integrale di Striscia la Notizia sul siparietto tra Enrico Mentana e Dario Fabbri durante la diretta del tg di La7

