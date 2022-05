Teo Teocoli inchiodato da Maurizio Costanzo: "Allora cosa ti lamenti?", una confessione molto scomoda

Francesco Fredella 19 maggio 2022 a

Colpo di scena: Teo Teocoli, che qualche settimana fa aveva sparato a zero contro Maurizio Costanzo dicendo a Domenica In di essere stato in qualche modo dimenticato, ha dato forfait al papà del talk show televisivo. "Che te lamenti che poi non vieni?”, dice Costanzo dal teatro Parioli di Roma. Facciamo un piccolo passo indietro: a Domenica In, qualche settimana fa, era scoppiato il caso.

Maurizio Costanzo, dopo le dichiarazioni di Teo Teocoli, aveva telefonato in diretta. E Mara Venier, con grande stile televisivo, ha cercato di far fare la pace ai due. Costanzo, quindi, l'ha subito invitato al Parioli, ma Teocoli non si è presentato. "Si era lamentato perché io lo ignoravo”, dice ancora Costanzo su Teocoli. “È stata fissata una data per Teocoli e lui non è venuto. Forse sarà rimasto imbrigliato a Domenica In, forse scappa con la Venier, forse Celentano gli ha detto di non muoversi, chi può dirlo. Ma che te lamenti che poi non vieni?”, conclude il giornalista.

Queste frasi di Costanzo fanno il giro della Rete in poche ore. Si tratta di una profonda esternazione che il giornalista fa dopo la delusione del forfait di Teocoli. Come mai il comico non ha accettato l'invito? Mistero, per adesso. Quella puntata di Domenica in ha fatto parlare tutti nel corso delle ore successive perché si è trattato di un vero fuoriprogramma, che zia Mara ha saputo gestire con grande capacità. Ed ora cosa accadrà? Teocoli come si giustificherà? Resta tutto appeso ad un filo. Per adesso.

