Verissimo, Silvia Toffanin spiazza Alex: "Rivelazione choc", imbarazzo in studio

Silvia Toffanin ha spiazzato Alex durante l'intervista nel salotto di Verissimo, su Canale 5. Il cantante, uno dei finalisti dell'ultima edizione di Amici, è molto timido. E la domanda che la conduttrice gli ha rivolto lo ha messo in evidente difficoltà. "Posso fare una rivelazione shock?”, ha domandato a un certo punto la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Alex, allora, è piombato nel più profondo imbarazzo. Ma la Toffanin ha subito continuato: “Cosmary è qui. E’ dietro le quinte”. Il riferimento è alla fidanzata del ragazzo, una ballerina conosciuta all'interno del talent.

La presentatrice, poi, al cantante ha chiesto: "Ma è amore?”. Lui è apparso subito in imbarazzo e incerto. Solo dopo che Sissi e Michele, gli altri due finalisti di Amici seduti accanto lui come ospiti, gli hanno fatto pressioni per fargli rispondere di sì, Alex ha fatto un segno di assenso. “L’ha detto o me lo sono sognato?”, ha scherzato allora la Toffanin. Che poi ha aggiunto: “Per festeggiare mandiamo Alex a cantare così si leva dall’imbarazzo”.

Nel corso dell'intervista Alex ha parlato della sua esperienza nel programma e ha ringraziato Maria De Filippi per averlo portato spesso alla riflessione. Ma ha anche ricordato il momento in cui Cosmary è stata eliminata dal programma: "E’ stato proprio un colpo. Perché la conoscenza era appena iniziata e quindi è stata interrotta subito. E’ stato un colpo forte”.

