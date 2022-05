Verissimo, Marcell Jacobs preso in giro: "Ti raggiungo", la più cocente delle delusioni

21 maggio 2022 a

Marcell Jacobs è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Non una novità per il campione olimpico dei 100 metri, ma lo è invece il fatto che al suo fianco ci fosse la mamma Viviana. Quest’ultima aveva soltanto 22 anni quando è rimasta incinta di un soldato degli Stati Uniti e ha dato alla luce Marcell: l’uomo non ha voluto seguire la donna e il figlio in Italia. Viviana ha raccontato che era il 1996 e lui le aveva detto “vai tu, io ti raggiungo”. Non lo ha mai fatto: Marcell ha visto suo padre solo una volta, da adolescente.

“Da piccolo facevo fatica a capire la mia situazione familiare - ha dichiarato Jacobs alla Toffanin - io non avevo un papà accanto. Per una prima parte della mia vita io facevo finta che mio padre fosse un militare in giro per il mondo, ma mi rendevo conto che io quel vuoto lo avevo. Mi inventavo queste cose perché non avevo davvero un papà. E lì ho capito perché devo elogiare una persona che non ha mai fatto parte della mia vita”. Il percorso di Marcell è stato lungo, anche e soprattutto dal punto di vista psicologico.

“Negli anni con i social mio padre ha cercato di riavvicinarsi a me - ha raccontato - ma io avevo creato questo muro. Per me non era mio padre, ma poi iniziando il percorso che ho iniziato lo scorso anno ho cercato di riallacciare un rapporto. Ora non ci sentiamo tutti i giorni, ma spesso ci sentiamo, mi chiede come sto. Ho deciso di invitarlo al matrimonio, di invitare tutta la famiglia americana”.

