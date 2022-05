Verissimo, Jeremias Rodriguez choc: "Stanco di vivere", il dramma dietro le sue parole

14 maggio 2022 a

"Non vado fiero della vita che ho fatto in passato": Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Il giovane argentino, fresco di Isola dei Famosi - reality a cui ha partecipato assieme al padre Gustavo -, ha parlato dei suoi anni più complicati: "Capire una persona con il mio percorso è difficile, bisogna andare oltre. Ho sofferto di depressione per dieci anni e per tre anni non ho visto la mia famiglia. Avevo bisogno di staccarmi dai contesti in cui vivevo".

Jeremias, senza troppi giri di parole, si è confidato con la Toffanin parlandole a cuore aperto: "Mi ero stancato di vivere. Non mi accettavo, non mi piacevo. Ho provato a curarmi con delle medicine ma quando ho visto gli effetti che avevano su di me le ho lasciate". Parole forti, che sottolineano quanto sia stato duro affrontare quegli anni.

Accanto a lui, mentre raccontava quel momento così difficile della sua vita, c'era il papà: "In quel periodo ho fatto anche uso di droghe e sono stato male perché non ero lucido. Non riuscivo più ad andare avanti e a fare ordine nella mia vita. Poi c'è stato un momento in cui ho toccato il fondo, ed è stato allora che ho detto basta".

