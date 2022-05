Mara Venier, "non facevo altro che piangere": straziante, quando stava per crollare tutto

22 maggio 2022 a

La Mara Venier che non ti aspetti. La signora di Domenica In si confessa e si racconta a Tv Talk, il programma in onda su Rai 3, la puntata è quella di sabato 21 maggio. Un'intervista in cui la mitica Zia Mara ha snocciolato parecchi aneddoti televisivi.

La conduttrice ricorda quando fu richiamata quattro anni fa per la conduzione di Domenica In, all'epoca Barbara D'Urso sembrava imbattibile con Domenica Live. Come sono andate le cose, lo sanno tutti: la Venier ha battuto la concorrenza.

Dunque la Venier racconta il periodo in cui ha convertito parte del programma dedicandolo a Covid e guerra. "Tutto è partito lo scorso anno con la pandemia. Una domenica mi sono fermata, avevo paura. Ho un’età che è a rischio e un marito con un problema polmonare", ricorda. E ancora: "Io in quel momento non facevo altro che piangere, ma poi ho deciso in 10 minuti di andare in onda. Non c’era trucco e parrucco, facevo tutto da sola, andavo in onda da sola".

E ancora, aggiunge: "All’inizio è stata dura e difficile, ma volevo andare avanti, era giusto. Perché per la prima volta forse ho restituito qualcosa al pubblico che mi ha dato tanto affetto, mi ha dato amore, mai mi sono sentita sola. Anche quando non ero in onda con dei programmi, anche quando qualcuno mi ha fatta fuori. Però c’è sempre stato quell’affetto. Ho pensato che dovevo vincere le mie paure e andare avanti per restituire qualcosa al pubblico. Ti confesso che durante i neri pubblicitari non facevo che piangere", conclude Mara Venier un racconto toccante.

