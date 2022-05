Caterina Balivo, schiaffo e rottura con la Rai: "Con chi firma il nuovo contratto", clamoroso in tv

Francesco Fredella 23 maggio 2022 a

Caterina Balivo torna, ma stavolta come conduttrice di un nuovo programma dopo l’addio a Vieni da me (programma per anni in onda in Rai) e l’esperienza come giurata ne Il cantante mascherato. Ora arriva la notizia di un nuovo programma, che non andrà in onda in Rai ma a Tv8. È lei stessa a raccontarlo sui social. “Da sempre mi chiedete ‘Quando torni in tv?’. E io vi dicevo: ‘quando ci sarà un progetto che mi piace’. E allora…prossimamente ci vedremo in prima serata con Chi vuole sposare mia mamma? su Tv8.”, scrive su Instagram.

La conduttrice, adesso, fa un vero e proprio spoiler sul nuovo appuntamento. “Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. È un ‘dating’ inedito, proprio per il confronto tra loro", racconta ancora. “La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!”.

Chiusa l'esperienza su Rai1, per la conduttrice arriva un'altra avventura televisiva Il nuovo programma s'intitola: Chi vuole sposare mia mamma?. Le anticipazioni arrivano dal sito DavideMaggio.it, che spiega un po' di cosa parla la nuova trasmissione. Molto attesa. Chi saranno i primi ospiti? Per adesso c'è molta attesa senza nessuna spifferata. Ma la notizia del ritorno in tv della Balivo piace moltissimo ai suoi fan (che sono tantissimi). Il conto alla rovescia è partito: soltanto questione di ore.

