Eva Grimaldi scoppia in lacrime davanti alla Bortone: "Prendere in giro? Vi dico tutto su Gabriel Garko"

26 maggio 2022 a

a

a

Ospite nella puntata odierna, giovedì 29 maggio, di Oggi è un altro giorno, è stata Eva Grimaldi. La showgirl nonché attrice, si è confidata con la padrona di casa Serena Bortone sulla sua lunga carriera, sui suoi successi e si è lasciata andare anche alla confessione di qualche dettaglio sulla sua vita privata.

La clamorosa confessione di Paolo Mengoli: "Quella che ho cresciuto per 22 anni non era mia figlia"

La Grimaldi si è commossa più volte nell'arco della chiacchierata parlando della sua famiglia e soprattutto della mamma Elvira, venuta a mancare cinque anni fa. Proprio nel momento in cui Memo Remigi e Antonio Mezzancella hanno iniziano a suonare un brano sulle mondine al pianoforte, la showgirl è scoppiata a piangere. La Bortone a quel punto si è alzata per consolarla e la Grimaldi si è scusandosi ha detto: "È il bello della diretta scusate".

"Mi sono nascosta per anni". Carlotta in studio dalla Bortone: "Nevo di Ota", la sua sconvolgente malattia

Sulla madre l'attrice ha confessato: "Mamma non voleva facessi questo lavoro ma poi qualche soddisfazione gliel’ho data". Durante l'intervista si è parlato anche dell'attore Grabriel Garko. I due sono stati insieme per quattro anni. Dopodichè la Grimaldi ha intrapreso una relazione con Imma Battaglia, con la quale convive tutt'ora. Sulla storia con Garko sono state molte le critiche, la showgirl ha ammesso al riguardo: "Noi eravamo una coppia moderna. Io e Gabriel abbiamo vissuto insieme, e abbiamo avuto un rapporto bellissimo. Ancora oggi ci vogliamo bene e ci amiamo, con un altro tipo di amore. Non abbiamo preso in giro nessuno."



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.