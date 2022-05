Striscia la notizia, Michelle Hunziker si presenta così in studio: spacco estremo, la gonna si apre fino a lì

26 maggio 2022 a

a

a

Michelle Hunziker si è presentata in studio a Striscia la notizia, su Canale 5, nella puntata del 26 maggio con un vestito aderentissimo lungo nero con uno spacco estremo che le apriva la gonna fino all'inguine. Non solo. La conduttrice indossava anche dei tacchi altissimi e portava i capelli raccolti in una treccia che le faceva da corona sulla testa. Insomma, una Michelle davvero meravigliosa, da lasciare praticamente senza parole anche Gerry Scotti.

Il quale ha ironizzato con un fotomontaggio dove si vedeva il viso della Hunziker e il corpo della cantante Ella Fitzgerald. Michelle ha ricambiato con un altro fotomontaggio che mostrava al contrario il volto di Gerry Scotti con il corpo dei Cugini di campagna. Una gag esilarante che ha divertito per primi i due conduttori.

Eva Grimaldi scoppia in lacrime davanti alla Bortone: "Prendere in giro? Vi dico tutto su Gabriel Garko"

La puntata è poi partita con i servizi sull'incendio a Stromboli che ha interessato la troupe di Ambra Angiolini e le interviste di "Vespa".

"La crisi con Totti?". Ilary Blasi si confessa con Valerio Staffelli e spiega come stanno le cose

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.