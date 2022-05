Striscia la Notizia, Sara Croce e il ballo in perizoma: "Ma si è visto tutto", il dettaglio nascosto

28 maggio 2022 a

Ritornano "I nuovi mostri", una delle rubriche più seguite di Striscia la Notizia. Questa volta sul podio, al terzo posto, c'è Sara Croce, la Bonas di Avanti un Altro. Quest'ultima ha fatto parlare molto di sé dopo la sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show su Canale 5. "Eccola mentre sfila in passerella", dice Michelle Hunziker nel servizio del tg satirico. Sul palco dello show di Costanzo, la showgirl si è presentata con un due pezzi color argento e una sorta di gilet a coprire il tutto. Un look estremo, che lasciava intravedere il lato B.

"Buonasera a tutti, buonasera Maurizio", dice la Croce, facendo il suo ingresso sul palco. "Che ragazza in gamba eh, ma la Bonas è anche una bravissima ballerina", continua Michelle. Durante la puntata del Maurizio Costanzo Show, infatti, la giovane si è lanciata in un ballo improvvisato con il comico Lillo. Quando quest'ultimo ha provato a sollevarla in aria per chiudere in bellezza l'esibizione, però, il gilet si è alzato sulla vita lasciandole il lato B completamente scoperto. "Scusate", ha detto allora lei.

Sara Croce ne "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia

"Ma si è visto tutto - commenta la Hunziker nel servizio - la presa della Bonas è riuscita malus. Che dire, ci sono balli in costume e balli in perizoma". Sul podio dei Nuovi Mostri, poi, anche un video che spopola sui social: un'intervista - in realtà mai avvenuta - del Papa a Belve, che conquista il secondo posto. Il montaggio è esilarante.

