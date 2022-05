L'Eredità, Flavio Insinna sconvolge la campionessa: "Non ci credi?"

28 maggio 2022 a

a

a

Si è chiusa con una bella sorpresa la puntata de L'Eredità andata in onda ieri sera su Rai 1. La campionessa in carica, infatti, è riuscita a indovinare la risposta del gioco finale, la ghigliottina, portandosi a casa una bella cifra. La vittoria era così inaspettata che quando Flavio Insinna le ha detto di aver vinto, la concorrente non ha creduto alle sue orecchie. Ecco perché poi il conduttore le ha detto: "Anche se sei incredula, la risposta da te data è proprio quella giusta”.

"Ecco perché sono qui. Durante il lockdown...": l'Eredità, il campione sconvolge Insinna

Una grande festa, insomma, quella che è andata in scena alla fine del quiz show, con i prof Andrea Cerelli e Samira Lui che, come da tradizione, hanno stappato lo spumante. La cifra che la campionessa è riuscita ad incassare è pari a 32.500 euro. I cinque indizi della ghigliottina che le hanno fruttato la vittoria erano "arrivi", "corto", "pendere", "debole" e "b". Mentre la parola indovinata era "Lato".

"Ti ha sfiorato quel pensiero?": pazzesco a L'Eredità, il concorrente depistato da Insinna. Gelo su Rai 1

"Sei incredula? Nonostante tu lo sia, la parola che hai scritto sul cartellino è la stessa che abbiamo scritto noi, cara architetto: è Lato!”, ha detto Insinna sul finale, dando così inizio ai festeggiamenti. Dopo essersi complimentato con lei, ha chiesto alla campionessa di raggiungerlo: "Vieni da questo lato”. La prossima settimana, lo ricordiamo, sarà l’ultima per L’Eredità. Domenica 5 giugno il programma chiuderà i battenti per qualche mese e verrà sostituito, come ogni anno, da Reazione a catena, il gioco dell’estate condotto da Marco Liorni.

"Parlate di tutto, non di quello": la rabbia di Flavio Insinna, lo sfogo che scuote i vertici Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.