Tiberio Timperi commosso in diretta: "Non era stanco della vita, ma...". Tragedia dietro le quinte

Non può né vuole nascondere il proprio dolore, Tiberio Timperi. Il giornalista e conduttore di Rai1 apre la puntata di Unomattina in Famiglia, affiancato alle colleghe Monica Setta e Ingrid Muccitelli, rivelando ai telespettatori il grave lutto che ha colpito il programma mattutino del weekend. "E’ un inizio un po’ particolare quello di oggi", ha esordito Timperi, immobile e composto al centro dello studio. "La copertina di questa puntata vogliamo dedicarla ad un nostro amico, autore e collaboratore di questo programma, Corrado Gerardi, che ci ha lasciati pochi giorni fa…".

"A lui eravamo legati da grande affetto", ha spiegato Timperi con gli occhi lucidi, come quelli di Setta e Muccitelli. Lo storico autore è stato stroncato da una lunga malattia. "Corrado ha combattuto con coraggio contro un brutto male. Non era stanco del mondo e della vita, nonostante la sua battaglia. Il ricordo da parte di tutti noi e di Angelo Mellone, direttore della nostra rete", ha concluso Timperi.

"Corrado era lontanissimo dal raggiungere l’età della pensione - sono le parole di Mellone -. Qui a Unomattina in famiglia non ha lasciato un buco, ha lasciato una vera e propria voragine". Gerardi era un collaboratore "perfetto, buono, leale, colto, cordiale e sempre fiducioso".

