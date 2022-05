È sempre Mezzogiorno, la confessione di Antonella Clerici: "Perché sono stati due anni difficili"

31 maggio 2022 a

Antonella Clerici è sempre vicina al suo pubblico. La conduttrice di È sempre Mezzogiorno di fatto sa sempre come trovare le parole giuste per intercettare la sensibilità del pubblico. E così, avvicinandosi l'ultima puntata del programma di Rai Uno, la Clerici si è ritagliata un momento di intimità per un faccia a faccia diretto con i telespettatori per una riflessione che ha colpito e non poco anche chi era presente in studio: "Non sono certamente stati facili gli ultimi anni che abbiamo vissuto".

La Clerici ha voluto ricordare tutti i problemi che milioni di italiani hanno dovuto affrontare negli ultimi 24 mesi e di fatto la finestra televisiva della Clerici ha aiutato diverse persone in isolamento, pensiamo ad esempio alle persone anziane che sono rimaste da sole per tanto tempo a casa. "Quando volete, qui buonumore e leggerezza non mancano, lo sapete", ha detto inoltre ai telespettatori.

Poi ha voluto salutare così tutto il pubblico di Rai Uno: “Oggi inizia la nostra ultima settimana insieme” ha detto la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno aprendo la diretta. Poi una promessa a tutti coloro che la seguono: "Per l’ultima puntata festeggeremo come si fa al Carnevale di Rio”. Insomma la Clerici vuole regalare un sorriso ai suoi telespettatori nonostante gli ultimi due anni così difficili. E in quella frase in tanti ci hanno letto una sorta di confessione, anche per Antonella questi ultimi 24 mesi non sono stati affatto facili.

